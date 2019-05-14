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Тимошенко рассказала о новых вызовах, стоящих перед Верховной Радой

вторник, 14 мая 2019, 11:59
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Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала все фракции парламента начать консультации по созданию новой коалиции в Верховной Раде, по формированию нового правительства, а также по созданию Национальной комиссии по расследованию коррупции на высшем уровне.

Об этом сообщила лидер "Батькивщины" в ходе выступления в Раде, передает пресс-служба политсилы.

Она отметила, что результаты голосования на президентских выборах во многом показали усталость большинства населения от коррупции. По ее словам, за 5 лет произошло падение ВВП, всех социальных показателей, выросли тарифы на тепло и газ, разрушился средний класс.

"Украинцы хотят коренных изменений", - отметила она.

Юлия Тимошенко отметила, что перед парламентом стоят два вызова: определить дату инаугурации и стать частью изменений и движения страны вперед.

"Будет ли парламент гирями на тех изменениях, которых ожидают люди, будет ли дальше проводить лоббистские законы, станет ли рядом с новоизбранным президентом, чтобы сменить правительство на базе новой коалиции и создать план изменений, которые нужно немедленно проводить в стране", - отметила политик.

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