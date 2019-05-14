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В "Народном фронте" назвали дату завершения работы действующих составов Рады и Кабмина

вторник, 14 мая 2019, 13:52
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Парламент VIII созыва планирует продолжить свою работу до 27 октября – дня оглашения результатов парламентских выборов.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента, передает пресс-служба политсилы.

"Несомненным фактом является то, что нынешний созыв Верховной Рады - наиболее продуктивный за всю историю Украины. Это и множество решений, направленных на поддержку сектора обороны и безвиз с ЕС и создание антикоррупционных институтов, и закрепление в Конституции курса в Евросоюз и НАТО, и энергетическая реформа, и образовательная реформа, и система мер по защите украинского языка и возрождения национальной идентичности, и многое-многое другое ", - подчеркнул он.

Максим Бурбак отметил вклад фракции "Народный фронт" в разработку и утверждение указанных реформ.

"Мы гордимся результатом!", - подчеркнул руководитель фракции.

По его мнению, и Кабинет министров и народные депутаты Верховной Рады должны доработать до оглашения результатов парламентских выборов.

"Парламент и правительство будут работать до избрания новой Верховной Рады на срочных выборах 27 октября", - подчеркнул он.

Также глава фракции рассказал об ожиданиях народных депутатов от новоизбранного президента Владимира Зеленского.

"Верховная Рада ожидает от новоизбранного президента Владимира Зеленского кадровых решений, законопроектов для усиления обороноспособности, восстановления целостности страны, продолжения курса в НАТО и ЕС, развития экономики и антикоррупционных инициатив", - отметил Бурбак.

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