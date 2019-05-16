В "Народном фронте" призвали президента, Раду и Кабмин продолжить курс на реформы

После инаугурации новоизбранного президента, Верховная Рада, президент и Кабинет Министров должны работать для продолжения реформирования страны и курса на членство в ЕС и НАТО.

Об этом во время общения с журналистами в кулуарах парламента отметил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Позиция "Народного фронта" в течение последних 5 лет: парламент должен быть дееспособным. И сейчас в этом парламенте, который сделал очень много для реформирования страны, "Народный фронт" является столпом", - подчеркнул руководитель фракции.

Он высказался против расформирования Верховной Рады, поскольку парламент продолжает принимать проекты и эффективно работать.

"Сколько раз нас "разгоняли", сколько прогнозировали внеочередные выборы - "Народный фронт" доказал своей работой: парламент дееспособен, он принимает законы, которые меняют к лучшему ситуацию в стране", - отметил Бурбак.

Руководитель фракции также подчеркнул, что важно и дальше продолжать тот курс реформ, который был взят правительством Арсения Яценюка.

"После инаугурации новоизбранного Президента Верховная Рада, президент и Кабинет Министров должны делать все, чтобы продолжить реформирование страны в соответствии с тем курсом, который мы закрепили в Конституции. Это неизменность курса на членство в ЕС и НАТО", - подчеркнул Бурбак.

"Это то, что начиналось в 2014 году, когда правительством Арсения Яценюка были введены кардинальные изменения, которые позволили нашей стране получить безвиз, которые позволили нашей стране подписать ассоциацию с ЕС. Поэтому президент, парламент и Кабмин должны продолжить тот курс, который Украина держит на протяжении 5 лет", - резюмировал Бурбак.