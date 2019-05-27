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Тимошенко призвала депутатов Верховной Рады обеспечить снижение тарифов

понедельник, 27 мая 2019, 13:28
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По мнению лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, Верховная Рада должна за последние два месяца своей работы обеспечить снижение тарифов, ведь этого требует украинское общество.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов.

По словам лидера "Батькивщины", не только у президента, но и у Рады есть полномочия прекратить повышение тарифов.

"Нам надо принять закон, по которому весь украинский газ - украинцам. Во-вторых - надо установить рентабельность не более 30% при реализации природного газа. А также принять решения, в частности постановлением, чтобы НАК "Нафтогаз" не через посредников покупал европейский газ, а на рынке Европы, без посредников", - отметила она.

Юлия Тимошенко также отметила, что полномочия парламента новым президентом были приостановлены законно.

"Верховная Рада сама прекратила свои полномочия, потому что не выполняет своих основных функций. Она не является представительным органом украинского общества. В парламенте не принимались законопроекты, которые нужны людям, а принимались лоббистские коррупционные законы", - убеждена политик.

Кроме того, как отметила глава партии, Верховная Рада не выполняла контрольную функцию, более того – "она была неотъемлемой составляющей всеобъемлющей коррупции, которая последние 5 лет царила в стране".

Тимошенко возмутилась и тем, что парламент не обеспечил соблюдение законности, ведь в стране, где, по Конституции, прожиточный минимум составляет более 4 тысячи гривен, 71% пенсионеров получают пенсию меньше минимального прожиточного минимума.

"У парламента был выбор - уйти с честью, приняв новый закон о выборах, или без чести", заметила председатель партии.

"Жаль, что у Верховной Рады не нашлось политической воли принять закон о выборах без мажоритарной составляющей", - подытожила она и выразила уверенность в том, что новый парламент сделает все, чтобы следующие выборы были без коррупции.

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