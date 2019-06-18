СМИ заподозрили депутата из окружения Порошенко в смене округа на выборах

Народный депутат Александр Грановский, который недавно заявил о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко", вероятней всего, принял решение сменить округ на выборах в Верховную Раду и баллотироваться по мажоритарному округу №101 в Кировоградской области.

Об этом сообщается в материале Lenta.ua.

Следует отметить, что по этому же округу в 2014 году побеждал "ректор-певец" Михаил Поплавский.

"Как рассказали информированные источники из БПП, у Грановского, который стал главой Федерации шахмат в Харькове, возникли проблемы. Его начали выжимать с округа", - сообщают журналисты.

В материале отмечается, что нардеп даже рассматривал вариант войти в партию "Слуга народа", провел несколько встреч с олигархом Игорем Коломойским, однако изменил планы.

Журналисты оценивают шансы Грановского войти в Раду как не очень высокие, даже несмотря на смену округа.

"Несмотря на огромную ресурсность, конкуренты на округах центральных регионов страны – более чем серьезные. И не только из партии Зеленского", - пишет автор материала.