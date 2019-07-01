Суды проявляют двойные стандарты для продвижения кандидатов от "Слуги народа" - политолог

Основная борьба за мажоритарные округа происходит в судах, главный вопрос – как помочь представителям партии "Слуга народа" победить там, где они не имеют никаких шансов.

Такое мнение у себя на странице в Facebook высказал политолог Игорь Рейтерович.

"За последние несколько недель суды по искам "Слуги народа" массово снимают с выборов в мажоритарных округах так называемых "двойников" кандидатов. Кроме того, они заставляют ЦИК вносить изменения в бюллетени касательно партийной принадлежности части кандидатов, которых из членов "Слуги народа" превращают в самовыдвиженцев. Все происходит в ускоренном режиме и часто без какой-либо аргументации. А представителей ЦИК вообще отозвали из судебных заседаний", - говорит Рейтерович.

Он отметил, что "судебная вакханалия" совпала с появлением информации в некоторых СМИ о неформальной встрече главы ЦИК Татьяны Слипачук с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Богданом.

"Если это правда, и такая непубличная встреча действительно имела место быть, то это означает возвращение в Украину административного ресурса в его худшем проявлении. Ведь ЦИК фактически подыгрывает Офису Президента в вопросах регистрации кандидатов в мажоритарных округах", - отметил политолог.

Политолог отметил, что всех клонов кандидатов от "Слуги народа" продолжат принудительно снимать с выборов, а "двойников" сильных мажоритарщиков-самовыдвиженцев через другие суды будут возвращать в избирательную гонку. По мнению эксперта, украинская общественность столкнулась с двойными стандартами.

"Такой избирательный подход со стороны судов означает, что для власти критически важно не допустить победы сильных мажоритарщиков-самовыдвиженцев, которые системно и эффективно работают в округах. Делается все для того, чтобы провести максимальное количество кандидатов от "Слуги народа". Они должны стать послушной частью будущей парламентской коалиции", - заявил Игорь Рейтерович.