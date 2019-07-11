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В "Оппозиционном блоке" рассказали о своей роли в принятии нового избирательного кодекса

четверг, 11 июля 2019, 14:53
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Новый Избирательный кодекс принят благодаря голосованию фракции "Оппозиционного блока".

Об этом заявил народный депутат, председатель фракции Вадим Новинский.

Верховная Рада рассматривала правки к Избирательному кодексу с 6 июня. Спустя месяц – 11 июля – за проект Избирательного кодекса во втором чтении проголосовало 230 народных депутатов при 226 необходимых для принятия решения.

По словам Вадима Новинского, фракция "Оппозиционного блока" настаивала на принятии кодекса на протяжении последних лет.

"С помощью нового Избирательного кодекса у страны появился реальный шанс побороть политическую коррупцию. В скором времени выборы в парламент будут проходить исключительно на основе отрытых списков. Это реальный шаг на пути преодоления коррупционной составляющей в принятии политических решений. Принятие кодекса стало бы невозможным без голосов фракции "Оппозиционного блока", - отметил он.

По словам Новинского, смешанная система выборов оставалась ключевым звеном коррупции.

"Это позволяло действующей власти непрозрачно формировать парламент и влиять на результаты голосования", - подчеркнул он.

"Принятие кодекса – огромный шаг вперед для преодоления кризиса во власти. Очень хорошо, что мы нашли силы и возможности реформировать избирательную систему, в противном случае будущие составы Верховной Рады гарантировано превращались бы в клонов своих предшественников со всеми их недостатками, интригами, проблемами и низкой результативностью работы", - подытожил он.

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