Закрытие созыва ВРУ: Парубий поблагодарил "Народный фронт" и Яценюка за проведение реформ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время церемонии закрытия Верховной Рады VIII созыва поблагодарил фракцию "Народный фронт" и лично лидеру партии Арсению Яценюку за проведение реформ в Украине.

Об этом говорится на официальном сайте политической партии.

"Хочу поблагодарить Арсения Яценюка, который был премьер-министром, и который совместно с нами начинал реформы. Мы знали, что они будут непопулярными, но он не искал славы, он твердо шел, работая для Украины", - заявил председатель Верховной Рады.

"Хочу поблагодарить фракции "Народный фронт". Это боевая фракция, которая была инициатором множества национальных решений в парламенте, которая своей энергией и своим духом проводила эти решения", - добавил он.

Всего, по словам спикера парламента, Верховная Рада VIII созыва приняла почти 3000 законов.

"Верховной Радой VIII созыва было проведено 580 пленарных заседаний. Было принято 2734 законодательных акта, в том числе 987 законов и кодексов в целом", - резюмировал Андрей Парубий.