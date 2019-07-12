RU  UA  EN

суббота, 13 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Политика

Новости

13 июля

12:27
Зинченко высмеял скандального украинского футбольного эксперта: фото
12:20
Сети разгневал инцидент с Катей Осадчей в самолете авиакомпании Коломойского
12:20
Возобновление "нормандского формата": стало известно, о чем говорили дипломаты в Париже
11:53
Киеву нужен нормальный мэр и эффективный закон о столице - лидер партии "Основа"
11:44
Массовое ЧП с детьми под Одессой: видео и свежие данные от врачей
11:24
Украина завоевала два "золота" на Универсиаде в Италии
11:16
Во Львове 21-летняя девушка устроила смертельные гонки с полицией: фото и видео ДТП
11:03
Тимошенко заявила о готовности вместе с Зеленским "поднимать страну"
10:45
Джокович - Федерер: онлайн видео трансляция финала Уимблдона
10:45
Гибель 7 детей на реке в России: появилось фото и детали трагедии
10:31
Бывшие контрактники Нацгвардии устроили драку с полицией в Николаеве: фото и видео
10:27
Почему в Италии посадили нацгвардейца Маркива: волонтер детально описала скандальную историю его дела
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Закрытие созыва ВРУ: Парубий поблагодарил "Народный фронт" и Яценюка за проведение реформ

пятница, 12 июля 2019, 17:21
переглянути новину українською

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время церемонии закрытия Верховной Рады VIII созыва поблагодарил фракцию "Народный фронт" и лично лидеру партии Арсению Яценюку за проведение реформ в Украине.

Об этом говорится на официальном сайте политической партии.

"Хочу поблагодарить Арсения Яценюка, который был премьер-министром, и который совместно с нами начинал реформы. Мы знали, что они будут непопулярными, но он не искал славы, он твердо шел, работая для Украины", - заявил председатель Верховной Рады.

"Хочу поблагодарить фракции "Народный фронт". Это боевая фракция, которая была инициатором множества национальных решений в парламенте, которая своей энергией и своим духом проводила эти решения", - добавил он.

Всего, по словам спикера парламента, Верховная Рада VIII созыва приняла почти 3000 законов.

"Верховной Радой VIII созыва было проведено 580 пленарных заседаний. Было принято 2734 законодательных акта, в том числе 987 законов и кодексов в целом", - резюмировал Андрей Парубий.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Средний класс в поисках выбора: в Украине зарождается новая политсила

Эпоха постправды: почему побеждает технология популизма

Яценюк юлит: какое будущее готовит "Народному фронту" его лидер

Минус или плюс: что ожидает Оппоблок после изгнания из фракции Бойко и Левочкина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: