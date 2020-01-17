"Слуга"-насильник сделал дерзкое заявление об уходе из Рады

Бывший нардеп от партии "Слуга народа" Роман Иванисов, который скрывал информацию о своей судимости за участие в изнасиловании, заявил, что не собирается складывать мандат.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Складывать мандат не собираюсь. А почему я его должен складывать? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди. Я фейки не комментирую. Это все фейк. Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите. Ну я вам даты не называл ", - сказал Иванисов.

Напомним, что информация о том, что депутат-мажоритарщик Роман Иванисов в свое время был осужден за изнасилование несовершеннолетней, появилась в СМИ в конце ноября. Кроме того, в информационном пространстве появилось сообщение о том, что депутат распространяет неправдивую информацию о своем высшем образовании. Сам Иванисов отмечает, что закончил Бердянский университет менеджмента и бизнеса. Но руководство университета это не подтвердило.

Как информировал "Апостроф" ранее, 14 января в зале Верховной Рады после длительного отсутствия появился народный депутат Роман Иванисов, который был осужден за педофилию . На возвращение Иванисова в Раду отреагировал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил о невозможности повлиять на нардепа, чтобы лишить его мандата так, как этого раньше не исключали в этой политической силе и в Офисе президента.



