Эксперт дал оценку децентрализации в Украине

С началом процесса децентрализации регионы в Украине получили больше полномочий и независимости, но, как и до децентрализации, существенное влияние на местах сохраняют руководители областных государственных администраций, которые назначаются непосредственно президентом и фактически являются представителями президентской вертикали власти на местах.

Об этом заявил эксперт Международного центра перспективных исследований при презентации рейтинга губернаторов «В чьих руках регионы?» Максим Степаненко.

Так, самыми низкими баллами в рейтинге губернаторов есть баллы за исполнение Государственной стратегии регионального развития. Относительный успех в этом аспекте демонстрирует Сумская, Кировоградская, Запорожская и Харьковская ОГА. Зато, 8 из 17 ОГА или вообще не публикуют отчеты о выполнении плана мероприятий по реализации стратегии, или форма их представления не поддается анализу.

«Задача в рамках реализации Плана мероприятий в различных областях может существенно отличаться как по количеству, качеству так и сроками, предусмотренными на их реализацию. Некоторые ОГА имеют больше сотни задач, другие - всего несколько десятков. Распространенным явлением является формирование абстрактных целей вроде «содействия развитию ...», или «улучшение условий ...», которые не подкреплены количественными и качественными показателями, с помощью которых можно определить состояние реализации проектов», - отметил во время презентации рейтинга Максим Степаненко.

По второй составляющей рейтинга, исполнения бюджетов, то доходы общего фонда всех местных бюджетов оказались значительно меньше их расходы. Это показало, что в течение отчетного периода местные государственные администрации, которые обеспечивают выполнение своих бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом Украины, не использовали экономический потенциал региона для достаточного увеличения доходов.

Также, по словам эксперта, лучший показатель соотношения доходов к расходам продемонстрировали такие области как Днепропетровская (66,5%), Одесская (62,6%), Киевская (59,5%), Харьковская (57,9%), Донецкая (57,1%), Полтавская (55,4%) и Запорожская (53,7%).

«В условиях децентрализации полномочий и начала среднесрочного бюджетного планирования хотелось бы ожидать, что бюджетная политика на региональном уровне будет более взвешенной и регионы будут способны эффективно ее внедрять», - отметил эксперт.

«Самые высокие баллы в рейтинге - за коммуникационную составляющую. Приятно отметить, что почти все ОГА, которые были включены в анализ, имеют надлежащий уровень оформления сайтов, размещение на них информации о руководителе ОГА, структурные подразделения, отчеты и тому подобное. Следует обратить внимание, что структура сайтов ОГА разная», - резюмировал Максим Степаненко.

Напомним, что "Апостроф" при поддержке эксперта Международного центра перспективных исследований начинают спецпроект "Губернатор года", в рамках которого мы составили рейтинг руководителей ОГА, где проанализировали, кто из губернаторов лучше выполняет свои обязанности за 9 месяцев 2018 года.

Так, по итогам 2018 года наиболее высокие показатели эффективности продемонстрировали глава Харьковской ОДА Юлия Светличная, глава Днепропетровской ОДА Валентин Резниченкои и глава Сумской ОДА Николай Клочко.





Стоит отметить, что основу методологии составляют три базовых компонента: выполнение и отчетности о реализации Стратегии развития регионов; выполнения областного бюджета; коммуникационная политика и медиа-активность. Максимальный балл за каждую составляющую рейтинга - 10 баллов. В случае отсутствия на сайте информации о выполнении программы - 0 баллов. Средний балл трех компонентов анализа является баллом, который определяет место руководителя ОГА в рейтинге.

К анализу были взяты председателя ОГА, которые находятся в должности не менее полугода. Таких губернаторов на сегодняшний день - 17. Более подробно ознакомиться с методоогиею исследования можно по ссылке.