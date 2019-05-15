Новые проекты для бизнеса: глава ХОГА Светличная приняла делегацию из Китая

Глава Харьковской области Юлия Светличная провела 14 мая встречу с делегацией провинции Хэйлунцзян Китайской Народной республики во главе с заместителем председателя Народного правительства Не Юньлином.

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Мы рады приветствовать вас в Харькове. Харьковщина открыта для сотрудничества, направленного на процветание нашего региона. Приятно отметить, что побратимские отношения, установленные между Харьковской областью и провинцией Хэйлунцзян, имеют практическую реализацию и приносят реальные результаты в социально-экономическое развитие наших регионов", - сказала председатель ХОГА.

Она также охарактеризовала социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в области, отметив, что регион является одним из крупнейших промышленных и образовательных центров Украины. На встрече обсудили план совместных действий по привлечению китайских инвестиций в Харьковскую область и продвижению товаров нашего региона на рынке КНР.

Светличная стояла у истоков формирования связей с китайским регионом - в 2016 году при ее непосредственном участии был подписан соответствующий договор и открыто представительство Харьковской области в Харбине. Сегодня Харьковская область поддерживает постоянную связь с китайскими партнерами.

Во время визита, который продлился несколько дней, делегация провинции Хэйлунцзян посетила Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Институт растениеводства им. В. Юрьева. Также иностранные гости провели встречи с руководством ООО "Котлотурбопром", ОАО "Харьковский котельно-механический завод", ХЦКБ "Энергопрогресс". Стороны договорились об обмене бизнес-делегациями в ближайшее время, а также о развитии образовательных проектов.

За 2014 - 2016 годы внешнеторговый оборот Харьковской области с КНР сократился на 5%, то за последние 3 года имеем рост на четверть (плюс 25,2%). По итогам прошлого года он составил уже $ 361,5 млн и продолжает расти (плюс 55,7% за январь - апрель 2019 года). Сейчас Китай занимает 3-е место среди наших внешнеторговых партнеров.