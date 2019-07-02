Активистка из Днепра опровергла обвинения в регистрации технических кандидатов

Обвинения и якобы открытия дел о регистрации технических кандидатов на выборах в парламент в Днепре со стороны сторонников политической силы Загида Краснова были публично опровергнуты Национальной полицией.

Об этом у себя на странице в Facebook написала активистка партии Загида Краснова "Громадська сила" Анна Мосьпан.

Активистка указала на лицо, которое распространяло через прессу неправдивую информацию относительно ее и ее политической силы.

"Максим Курячий - нардеп от прошлого президента, который и сегодня замглавы фракции БПП в Верховной Раде, но ходит на встречи и всем людям говорит, что он независимый кандидат, не стесняясь открещиваться от своей недавней команды", - написала она.

После многочисленных публикаций в прессе Анна Мосьпан удостоверилась в правоохранительных органах, что распространенная информация является ложной и никаких производств против нее открыто не было.

"Он написал заявление в полицию, не придумав ничего умнее, чем обвинить меня в том, что я договариваюсь о регистрации технических кандидатов и по мне открыто уголовное дело. Я лично пошла в следственный отдел ГУНП, написала запрос и получила ответ – ни в одном уголовном деле я не фигурирую", - уточнила Мосьпан.

Активистка подчеркнула, что ожидает от нардепа публичных извинений за клевету в средствах массовой информации.

"Жду публичных извинений за клевету, в противном случае буду "мочить" так, что этот пост покажется цветочками", - заявила она.