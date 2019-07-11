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Журналисты рассказали, как нардеп Левченко отказался от субвенций на новые сады и школы в Киеве

четверг, 11 июля 2019, 15:00
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Народный депутат Юрий Левченко, избранный в 2014 году по мажоритарному округу № 223, отказался от бюджетных субвенций на округ, чем лишил Шевченковский район возможности развивать инфраструктуру, строить новые сады и школы.

Об этом говорится в материале "Громады Киевщины".

Как заявлял сам Левченко, отказ от субвенций - это его принципиальная позиция. По мнению журналистов, господину Левченко не хотелось заниматься бюрократической работой, которая сопровождает получение бюджетного финансирования и является неотъемлемой частью обязанностей народного депутата.

"Смысла никакого делать обращения по субвенциям, мягко говоря, нет. Там куча работы, потому что это все надо обрабатывать - сметы и т. д. Голосовать надо и не только в сессионном зале, но и на комитетах", - заявил Левченко.

Если посмотреть на другие районы, где депутаты работали, чтобы получить субвенции на округ, видно, что там был реализован ряд инфраструктурных проектов. Были отремонтированы или построены новые детские сады и школы, культурные центры, обновлено оснащение больниц, дороги, построены парки и скверы. Получается, что те депутаты, которые отказались от бюджетного финансирования для своего округа, сознательно лишили его жителей возможности обновить инфраструктуру района.

Как сообщали СМИ, нардеп Юрий Левченко от видом защиты Киева от застройки занимается фактически рейдерской деятельностью, требуя от девелоперов процент от суммы за то, чтобы прекратить протестные акции. Учитывая, что цена жилья в центре Киева, где обычно проводит свои акции Левченко, достаточно высока, сумма "вознаграждения" с одного дома может достигать 2 млн долларов.

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