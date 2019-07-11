Нардеп Мищенко зарегистрировал проект о перевыборах депутатов Бориспольского горсовета

Народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления "О назначении внеочередных выборов депутатов Бориспольского городского совета".

Об этом депутат написал в своем Facebook.

"За почти четыре года каденции Бориспольской местным советом многократно было обнаружено недопустимое бездействие при решении крайне важных вопросов, например - таких, как закрытие огромного Бориспольского мусорного полигона. Из-за неспособности горадминистрации без давления общины принимать решения о сверхважных вопросах территориальная община города Борисполь лишена возможности привлекать финансовые ресурсы для развития городской инфраструктуры, в частности - для постройки объездной дороги вокруг Борисполя с целью разгрузки центральной улицы города - Киевский Путь. Община города постоянно жалуется на регулярные нарушения требований закона, отсутствие прозрачных процедур, игнорирование общественного мнения и непроведение общественных слушаний при выполнении горсоветом полномочий в области бюджета, финансов и цен, регулировании земельных отношений, градостроительстве и тому подобное. Кроме того, Бориспольский городской совет не соблюдает требований сочетания местных и государственных интересов, что приводит к утрате баланса в работе горсовета ", - считает депутат.

"Также одним из главных моментов, на которые жалуются жители города, является отсутствие отлаженной коммуникации между депутатами Бориспольского городского совета и общественностью города. Какой бы вопрос не поднимался обществом, местные депутаты разводят руками, переадресовывают ответственность, ищут виновных, а любые конструктивные инициативы тонут в бюрократической волоките и неспособности наладить работу в соответствии с современными требованиями администрирования местного самоуправления. Депутаты избегают людей, а некоторые по завершению избирательной кампании вообще не были на своем избирательном округе, не проводили встреч с избирателями, не учитывали мнение общественности при принятии решений горсоветом. Почти каждое заседание Бориспольского городского совета превращается в скандал, на котором депутаты дерутся между собой, имитируя деятельность и зарабатывая баллы для перевыборов. Последней каплей стал скандал с участием Секретаря Бориспольского городского совета 10 июля 2019 во время официального представления Президентом Украины нового Председателя Киевской областной государственной администрации. Прошло чуть больше, чем месяц, у президента плотный график, впрочем несмотря на это, им была найдена информация о криминальном прошлом Секретаря Бориспольского городского совета, обнародование которой ухудшило репутацию горсовета. Несу регистрировать проект постановления Верховной Рады Украины "О назначении внеочередных выборов депутатов Бориспольского городского совета", - сообщил парламентарий.