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Глава ХОГА Светличная строит в Харькове новый современный онкоцентр

четверг, 25 июля 2019, 17:17
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Строительство современного онкологического центра в Харькове вышло на этап практической реализации, получены все разрешительные документы, согласован проект и начаты работы.

С ходом строительства ознакомилась глава ХОГА Юлия Светличная, передает пресс-служба администрации.

В данный момент работы идут на первой очереди строительства. Здесь переносят инженерные сети и готовятся разрабатывать котлован для фундамента будущего лечебно-диагностического центра площадью более 20 тысяч квадратных метров.

"Это 3 секции, в том числе центральная часть, ядро всего комплекса (лифты, приемное отделение, зоны общего пользования, операционный блок, реанимация) и стационар на 180 койко-мест. Вторая очередь – здание в 6600 квадратных метров, на 130 койко-мест. Там, в основном, будут находиться отделения", - пояснил директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков.

По информации гендиректора Харьковского областного центра онкологии Дениса Скорого, в новом комплексе будет 8 современных операционных, в части из которых предполагается применять гибридные технологии. Также планируют установить 3 линейных ускорителя для проведения лучевой терапии и современное диагностическое оборудование, которое позволит обнаруживать опухоли на максимально ранних стадиях.

Строительство онкоцентра финансируется только из областного бюджета, в дальнейшем планируют привлечь дополнительные средства.

Проект строительства нового центра был инициирован Юлией Светличной 9 февраля 2018 года после посещения КНП "Областной центр онкологии" в Харькове. В декабре 2018 годы был заложен первый камень в фундамент комплекса.

Глава Харьковской области отметила, что во время строительства нового медицинского комплекса поддержка существующего онкоцентра не прекратится.

"Около 70 тысяч жителей города и области стоят на учете в онкологическом центре. Мы продолжаем ремонтировать существующие помещения и закупать новое оборудование, чтобы люди могли уже сейчас получать медицинское обслуживание в нормальных условиях", - сказала руководитель Харьковской ОГА.

Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями имеет тенденцию к росту и составляет 340,5 на 100 тысяч населения против 320,2 в 2016 году. Ежегодно количество зарегистрированных больных в среднем увеличивается на 2,5 тысячи человек. Коммунальное некоммерческое предприятие "Областной центр онкологии" является главным в регионе специализированным учреждением третьего уровня, где оказывают помощь взрослым жителям Харькова и области, у которых обнаружены онкологические, онкогематологические и предраковые патологии. В центре работает стационар на 485 коек круглосуточного пребывания, дневной стационар на 50 коек и поликлинически-диагностическое отделение на 90 посещений в смену. Медицинскую помощь онкобольным предоставляют по 16 специальностям. За последний год здесь прошли лечение 18 тысяч пациентов, провели 4000 операций, а 71 тысяча человек получила помощь в консультативной поликлинике.

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