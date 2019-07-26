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Кличко обвинил главу ОПУ Богдана в попытке навязать "смотрящих" от президента в Киеве

пятница, 26 июля 2019, 14:38
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Глава Офиса президента Андрей Богдан пытался навязать столичного застройщика Андрея Вавриша и гендиректора "1+1" Александр Ткаченко для согласования решений киевскому городскому голове Виталию Кличко.

Об этом он сам заявил на пресс-конференции в Киеве.

"Мне поступил звонок от господина Богдана. Он заявил, что я должен корректировать свои действия в соответствии с процессами, которые происходят в городе, с двумя персоналиями - я могу выбрать с тем или с другим - были озвучены фамилии господина Вавриша и господина Ткаченко", - рассказал Виталий Кличко.

По его словам, Андрей Богдан фактически требовал все действия согласовывать с двумя персонами.

"На что я четко задал вопрос: скажите, пожалуйста, господин Богдан, официальные должности они и какие ключевые роли они должны решать в консультациях по тем или иным шагам, которые происходят в нашем городе?", - продолжил мэр Киева, добавив, что он отказался согласовывать свои действия с Вавришем или Ткаченко.

Также глава Киевской администрации сообщил, что встречался с Андреем Вавришем.

"После этого я также получил звонок от господина Вавриша. Мы встретились и обсудили возможность переезда Офиса президента по улице Банковой на Европейскую площадь в "Украинский дом". Я отметил, что "Украинский дом" не находится в собственности города, это собственность Государственного управления делами президента. Все что необходимо для переезда мэрия сделает. Я это озвучил Вавришу и больше я с ним не встречался", - подытожил Виталий Кличко.

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