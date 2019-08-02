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Юлия Светличная прокомментировала ремонты в инфекционных больницах Харьковской области

пятница, 02 августа 2019, 10:41
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В Харькове продолжается совместный с Европейским инвестиционным банком проект реконструкции лечебных заведений, 1 августа глава ХОГА Юлия Светличная проверила ход восстановительных работ в двух областных больницах.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает пресс-служба администрации.

"Все прекрасно знают, что приходит на ум, когда мы слышим "инфекционная больница" - кошмар. В детской больнице ремонтов не было 46 лет, во взрослой – 35. Исправляем. Работы уже начались, финансирование по договоренности с Европейским инвестиционным банком есть, возможности областного бюджета тоже включены", - сообщила она.

Ремонты в этих двух областных больницах начались в прошлом году. В областной клинической инфекционной больнице полностью заменили старые деревянные окна, установив энергосберегающие, заменили на пластиковые дверные блоки, отремонтировали кровлю над приемным отделением. Сейчас капитальный ремонт проводят во 2-м лечебно-диагностическом отделении. Строители завершают обустройство новой вентиляционной системы и внутренние работы на первом и втором этажах.

В детской инфекционной больнице первыми капитально ремонтируют отделения капельных инфекций и лечебно-капельное. Сейчас проводят капитальный ремонт боксов первого этажа, которые примут большую нагрузку по госпитализации больных корью, ветрянкой, особо опасными инфекциями, а также гриппом, лихорадкой неясного генеза. У спецбоксов будут отдельные выходы на улицу, усиленная изоляция и так далее. 1-е крыло капельного отделения уже отремонтировано, сейчас работы идут во 2-м, на очереди – третье.

По словам главы области, делаются в первую очередь ремонты там, где это крайне необходимо, но есть смета на все необходимые работы и постепенно будут проводить и их. В следующем году ремонты в этих больницах продолжатся, с привлечением финансирования из различных источников: местного бюджета, областного, международных организаций.

Перед этим, 22 мая председатель ХОГА Юлия Светличная вместе с делегацией ЕИБ и представительства ЕС ознакомились с результатами реконструкции, проведенной в Харьковской областной клинической больнице также за средства Европейского инвестиционного банка в рамках "Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины".

"Мы используем все возможности, которые есть сегодня в мире. Делаем все, чтобы наш регион становился лучше, сильнее и развивался. Поэтому сегодня с нами - наши европейские партнеры, которые уже реализовали ряд проектов на Харьковщине и с которыми мы уже договорились о возможных направлениях дальнейшего сотрудничества. Мы эффективно используем средства международных организаций, у нас есть доверие партнеров, поэтому будем работать дальше", - подчеркнула руководитель области.

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