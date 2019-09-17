В Харьковской области капитально отремонтировали дорогу государственного значения – Светличная

16 сентября глава ХОГА Юлия Светличная осмотрела трассу Р-51 Мерефа - Лозовая - Павлоград, а также построенную объездную дорогу вокруг города Лозовая.

Эта дорога государственного значения соединяет ряд важных населенных пунктов: центр Харьковской области, второй по величине областной город Лозовая и Днепропетровскую область. Трасса является нагруженной и очень напряженной – ремонты на ней не производились с момента строительства в 1962 году. Современный поток автомобилей разрушил дорогу в некоторых местах до основания.

В текущем году дорога Мерефа - Лозовая - Павлоград была определена Юлией Светличной приоритетным объектом дорожного строительства в регионе. Глава области добилась выделения финансирования для ремонта трассы отдельной строкой в государственном бюджете. В результате восстановили 76,3 км дороги. На протяжении дороги отремонтировали 4 искусственных сооружения - путепроводы и мосты.

На некоторых участках дороги продолжается нанесение разметки и установка барьерного ограждения и знаков. Важной особенностью стало то, что трасса ремонтировалась без прекращения движения автомобилей.

На дороге предусмотрены площадки для установки весовых комплексов - чтобы новое покрытие сохранялось в рабочем состоянии. Глава области призвала водителей ответственно отнестись к новой дороге и соблюдать правила дорожного движения.

"Дорога восстановлена. Она комфортная, безопасная и качественная - с весовыми комплексами, ремонтом мостовых сооружений, через которые проходит путь, и учетом всех норм и стандартов", - отметила Юлия Светличная.

Вместе с ремонтом дороги Мерефа - Лозовая - Павлоград в Харьковской области реализовали первый в Украине проект строительства местной дороги за счет Дорожного фонда Харьковской области - построили 1,6 км объездной вокруг города Лозовая. Она стала одной из "самых экономных" дорог в Украине, ведь при ее строительстве удалось сэкономить более 25% запланированных бюджетных средств.