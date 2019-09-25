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Жителей Бердичева напугали вооруженные люди и баррикады в центре города: фото

среда, 25 сентября 2019, 15:43
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В среду, 25 сентября в 4 утра по тревоге подняли резервистов Объединенной территориальной самообороны города Бердичева, после чего они с оружием окружили здание Бердичевской РГА.

Об этом пишет Бердичев.BIZ.

Журналисты отметили, что такие действия самообороны напугали местных жителей, которые не поняли, что происходит.

Общественный активист и представитель отряда Объединенной территориальной самообороны Иван Демьянюк заявил прессе, что согласно приказу из Генштаба, в городе проходят учебные обучение с инструкторами, которые должны определить порядок действий в случае проникновения диверсионно-разведывательных групп.

Так, по его словам, перед резервистами была поставлена задача защитить дамбу, разместить блокпосты и проводить проверку документов в случае введения комендантского часа. Также были проведены учения по задержанию диверсантов. Спикер Самообороны города отметил, что причин для беспокойства нет.

В СМИ напомнили, что в 2014 году на территории Бердичева была обнаружена группа людей с оружием, задачей которой, по установленной в ходе следствия информации, было подорвать плотину и захватить административные здания. После этого в городе были созданы подразделения территориальной обороны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано впечатляющее видео учений танкистов ВСУ.

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