Глава ХОГА Светличная подписала важное соглашение на Форуме регионов Беларуси и Украины

В Житомирской области с участием президентов обоих государств - Владимира Зеленского и Александра Лукашенко проходит Форум регионов Беларуси и Украины. На нем подписали ряд документов о поставках товаров из Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

В рамках форума глава Харьковской области Юлия Светличная и председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Рамочное соглашение предусматривает сотрудничество в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и торговли. Также предусматривается сотрудничество в области науки, техники, образования и здравоохранения, культуры и искусства, развития туризма и спорта, экологии и рационального использования природных ресурсов, а также в вопросах развития местного самоуправления.

"Харьковщина имеет результативный опыт сотрудничества с международными партнерами из стран Европейского союза и США. В рамках форума мы подписали соглашение о сотрудничестве с Могилевской областью, с которой имеем схожие экономики. Акцент в сотрудничестве будем делать на сильных сторонах наших регионов: машиностроении и агропромышленном комплексе", - прокомментировала Юлия Светличная.

"Мы видим Украину как одного из приоритетных внешнеэкономических партнеров. До этого у нас были соглашения о сотрудничестве с рядом регионов, но видим большой потенциал для развития связей и на уровне предприятий и организаций. Наиболее перспективные направления сотрудничества для нас - сельское хозяйство и машиностроение", - отметил Леонид Заяц.

На форум собрались делегации из 6 областей Беларуси и из 22 регионов Украины. На пленарное заседание зарегистрировались около тысячи участников. Кроме подписания соглашений, в рамках форума проходит также выставка техники и изделий декоративно-прикладного искусства Украины и Беларуси.