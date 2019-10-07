Во Львове ветераны АТО требовали отставки руководителя Нацполиции области из-за связи с криминалитетом

Участники АТО на Донбассе заявили, что руководитель управления Нацполиции во Львовской области Василий Виконский встречался с криминальными авторитетами и в дальнейшем покрывать криминалитет. Они требуют немедленной его отставки из-за возможной расправы над активистами.

Информацию о главе Нацполиции Львовщины Василие Виконскомна пресс-конференции 7 октября рассказали участники АТО, передает "Вголос".

Представители Координационного совета участников боевых действий Львовщины зачитали обращение к президенту Владимиру Зеленскому и отметили: обнародуют информацию, которая может иметь неожиданные последствия для активистов, которые поставили под сомнение добропорядочность Виконского - "беркутовца", который не прошел переаттестацию и люстрацию.

"Две недели прошло с момента разгона митингующих в Сосновке. Есть осуждающее решение депутатов областного совета, депутатов трех районных советов, которые требуют расследования и увольнения начальника Нацполиции во Львовской области, публичное обращение представителя президента в области к начальнику Нацполиции уйти в отставку; территориальным управлением ГБР во Львове открыто уголовное производство о совершении Виконским уголовного преступления - превышение служебных полномочий; наши протесты и обращение к президенту и Кабмину - однако реакции мы не увидели", - отметили они.

"Заявляем, что кто-угодно из участников противостояния с руководителем Нацполиции Львовщины может повторить судьбу Екатерины Гандзюк. Ведь милиционер, который с применением оружия и подручных средств разгоняет гражданское население, имея всю полноту власти, боевой опыт и развязанные руки, при поддержке криминалитета может лишить жизни любого из нас", - добавили ветераны.

Участники войны против РФ заявили: им известно, что 30 сентября, накануне масштабной акции протеста, Василий Виконский встречался с криминальными авторитетами, на которой обсуждались методы воздействия на активистов, требующих его отставки. Они уточнили: "Первая встреча состоялась в ресторане "Озеро" на Левандовке примерно в 17:30 часов, вторая - в гостинично-ресторанном комплексе в Рясне-Русской примерно в 20:30 - 30 сентября".

"Чтобы не допустить расправы, вынуждены обнародовать информацию и требовать от правоохранителей расследования. От президента, Кабмина и министра МВД - немедленной реакции. Мы знаем, что Василий Виконский покрывать криминалитет и уверены, что ни одно дело в отношении них не будет расследовано, а это: кражи, заказные убийства, похищения людей и возможные расправы с нами и т.д.", - отметили представители Координационного совета участников боевых действий Львовщины.

Они отметили: "У людей была надежда, что с приходом новой власти произойдут изменения, а сейчас видим силовые разгоны, появление" Беркута ". Областью (областной полицией, - Ред.) руководит преступник в погонах. Единственная надежда на президента - немедленное его увольнение из полиции".

Участники войны предупредили: "Если завтра представитель президента на совещании (в ЛОГА, - ред.) не даст ответа об увольнении этого преступника, мы оставляем право на радикальные действия и право считать, что разгон митингующих состоялся по приказу из Киева ... Если что-то произойдет с любым из львовских активистов - это будет на вашей совести, Владимир Зеленский и Арсен Аваков, которые несмотря на обещания полного обновления властных структур, пытаются реанимировать в полиции методы девяностых годов".