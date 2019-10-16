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Областная таможня должна существовать как юрлицо в каждом регионе - Пудрик

среда, 16 октября 2019, 13:00
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Объединение таможенных структур в Украине может привести к срыву реформы в соответствующих органах и коллапсу в таможенной системе, в то же время существование таможенных органов как отдельных юридических лиц в каждом регионе обеспечит продолжение качественных изменений.

Такое мнение выразил исполняющий обязанности проектора по инфраструктуре Государственного университета фискальной службы Украины - эксперт таможенного права Денис Пудрик, комментируя "Апострофу" постановления КМУ №858 от 02.11.2019 года, которое предполагает переформатирование структуры украинской таможенной службы.

Данное постановление запускает процесс объединения областных управлений в региональные.

"В Украине никогда не поддерживалась инициатива уменьшения количества областных управлений СБУ, МВД, МЧС или областных налоговых администраций, тогда как таможенные структуры время от времени хотят объединить, что может привести к срыву таможенной реформы, а также коллапсу всей таможенной системы Украины", - заявил он.

"Таможня должна быть представлена в каждой области Украины как отдельное юридическое лицо, поскольку нынешняя государственная система не сможет полноценно функционировать, объединив таможни и не "тронув" другие правоохранительные органы. Пропадёт коммуникация и взаимодействие", - считает эксперт.

По его мнению, подобные инициативы ставят под сомнение эффективное проведение таможенной реформы в Украине и могут стать серьезной ошибкой действующей власти.

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