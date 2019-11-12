ГАСИ ввела в эксплуатацию отремонтированный международный аэропорт "Запорожье"

В октябре Госархстройинспекция выдала сертификат о введении в эксплуатацию капитально отремонтированных аэродромных покрытий аэропорта общей площадью почти 136,5 тыс кв м.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, ГАСИ подтвердила соответствие выполненных работ по реконструкции и техническому переоснащению радиотехнических средств навигации и посадки аэродромного комплекса (курс посадки МК-196º). Продолжается строительство нового терминала площадью более 12,5 тыс кв м.

Проект по модернизации международного аэропорта "Запорожье" позволит улучшить качество авиасообщения не только в пределах Украины, но и зарубежного.

Содействие успешной реализации общественно важных инфраструктурных проектов - основной ориентир для ГАСИ. Госархстройинспекция как орган, который дает старт строительным проектам и подтверждает соответствие выполненных строительных работ в Украине, понимает важность своей роли в данном процессе, подчеркнул и.о. председателя ГАСИ Александр Строкач.

"Сегодня мы ориентированы на предоставление заказчикам строительства необходимой консультативной помощи и поддержки по оперативной выдаче документов о начале строительных работ - без каких-либо искусственных задержек, и в конечном итоге - на беспрепятственное введение в эксплуатацию объектов, построенных с соблюдением законодательных требований. Политика нового правительства - максимальное развитие страны во всех векторах. Что в разрезе госархстройконтроля означает создание условий для успешной реализации новых общественно важных проектов", - подчеркнул он.