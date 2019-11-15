В "Нашем крае" рассказали, как руководство Николаевской ОГА дискредитирует президента

Новый глава Николаевской ОГА Александр Стадник оказывает давление на депутатов облсовета.

Об этом говорится в заявлении Николаевской областной организации партии "Наш Край" на сайте облорганизации.

В заявлении говорится, что новый руководитель области "пытается установить контроль с помощью попыток запугивания" депутатов.

"Власть новая – методы старые! Варяги плохо знают наш край: переломить депутатов облсовета не получится. "Наш край" не позволит давить на депутатов Николаевского облсовета", – заявили в партии.

Авторы заявления сообщили, что предприятие депутата Николаевского областного совета от партии "Наш край" Тахира Садридинова "С-Росток" подверглось давлению со стороны контролирующих и правоохранительных органов.

"В отсутствие учредителя и директора, группа должностных лиц в составе представителей Гоструда, миграционной службы и отдела по противодействию торговле людьми Нацполиции совершила попытку провести досмотр документов предприятия. При этом только представители Гоструда предоставили документы о проверке нелегального трудоустройства", – уведомили в партии.

В "Нашем крае" считают, что инцидент связан с попыткой недавно назначенного главы Николаевской обладминистрации Александра Стадника установить контроль над облсоветом.

"Президент Украины обещал новое качество политики, теперь мы видим это качество. Такими действиями Александр Стадник дискредитирует власть и по ее реакции на инцидент будет видно – это самодеятельность нового главы ОГА или политика власти в целом", – подчеркнули в партии.

"На сегодняшний день фракция партии "Наш край" в облсовете является центром формирования нового большинства. Тахир Садридинов, как представитель фракции, является одним из кандидатов на руководящую должность в облсовете", – резюмировали авторы заявления.

Как известно, Александр Стадник назначен председателем Николаевской областной государственной администрации 18 сентября. Длительное время до этого Стадник работал на различных должностях в структурах Миндоходов и Государственной фискальной службы в Киеве.