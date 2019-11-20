Советник премьера Голик на примере Днепропетровской области показал, зачем Украине "большое строительство" садиков, школ и стадионов

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик на конкретных примерах показал необходимость строительства в Украине 100 садиков, 100 школ и 100 стадионов, о чем ранее заявляли президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук.

Голик, в частности, опубликовал фото "до и после" строительства таких объектов в Днепропетровской области, где он стал идеологом подобных изменений, сообщает "Обозреватель".

Таким образом Голик отреагировал на комментарии людей, которые, реагируя на планы строительства 100 садиков, школ и стадионов, доказывают, что со школами в стране проблем нет, а стадионы в сельской местности - "вообще зло".

Советник премьера Юрий Голик напомнил, что в сельской местности и городах областного значения проживает 70% населения страны.

"Категория нужно/не нужно в отношении школ, садиков и стадионов, это в принципе не предмет обсуждения "экспертов" в политике, футболе, кулинарии, музыке и стратегиях развития одновременно. Целесообразность строительства и реконструкции школ, садиков и стадионов определяется исключительно через consumer experience (потребительский опыт - ред.) тех, кто ими будет пользоваться – детей. Потому что ради них это все", – резюмировал Голик.

В период с 2015 по 2019 год Юрий Голик был советником Валентина Резниченко и одним из инициаторов и идеологов развития инфраструктуры региона. За этот период в области были реализованы сотни инфраструктурных проектов: от ремонта дорог, больниц, школ и детских садиков, до строительства новых спортивных объектов и систем альтернативного отопления.

Ранее Голик издал книгу под названием "Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления", в которой рассказывается о работе команды Валентина Резниченко в период его руководства Днепропетровской ОГА с 2015 по 2019 год.