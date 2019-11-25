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Днепропетровская ОГА прекратила рассчитываться с подрядчиками - СМИ

понедельник, 25 ноября 2019, 11:46
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Днепропетровская облгосадминистрация во главе с Александром Бондаренко прекратила рассчитываться с подрядчиками за выполненную работу.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Издание напоминает, что новый губернатор, назначенный президентом Владимиром Зеленским в сентябре, обещал закончить строительство и ремонт инфраструктурных объектов, начатых ранее.

"На деле оказалось не так. Как только Зеленский привел в область нового губернатора, все выплаты за строящиеся инфраструктурные объекты на Днепропетровщине были остановлены", - пишет СМИ.

Власти области провели закрытые встречи с директорами фирм-подрядчиков, во время которых вынудили их снизить стоимость работ по заключенным контрактам на 6-12%. В этом признался назначенный главой Днепропетровского облсовета Святослав Олейник в эфире канала Zik. В случае отказа подрядчикам пригрозили полным прекращением выплат. Позже Бондаренко заявил, что это принесло экономию в 70 млн грн. Как отмечают журналисты, после этого подрядчики не получили денег за сделанную работу.

8 ноября губернатор проинспектировал капитально отремонтированную дорогу Вольное-Гвардейское – стратегический объект, по которому перемещается тяжелая военная техника. Но фирма "Будинвест инжиниринг", которая эту дорогу отремонтировала, так и не получила 40 млн грн за работу. Деньги на дорогу были выделены не из бюджета области, а из госбюджета.

Также осталось без оплаты ООО "Коммунальник", которое отремонтировало спорткомплекс "Прометей" в городе Каменское, где проводит домашние игры и тренировки баскетбольная команда "Прометей", вошедшая в Суперлигу. Еще 3 млн грн не были выплачены за капитальный ремонт Божедаровской школы в Криничанском районе и 7,7 миллионов за реконструкцию главной площади Марганца.

По закону, деньги, предназначенные для выплат по контрактам подрядчикам, которые выиграли торги в системе ProZorro, нельзя потратить на другие цели, поэтому, если выплаты не состоятся, все средства будут возвращены в госбюджет 15 декабря. В случае, если подрядчики будут взыскивать выплаты через суд, это повлечет расходы госбюджета на пени и судебные издержки.

Издание отмечает, что невыплата подрядчикам имеет своей целью дать госзаказы компаниям, связанным с нынешними властями Днепропетровской области.

Предыдущее руководство региона за четыре года реализовало около 2000 инфраструктурных проектов, среди которых сотни дорог, десятки школ, детских садиков, больниц и др.

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