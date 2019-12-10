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Советник премьера Юрий Голик анонсировал международный контроль качества на украинских дорогах

вторник, 10 декабря 2019, 12:23
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Укравтодор планирует с нового года пригласить международных экспертов для контроля за качеством ремонта и строительства ключевых автодорог.

Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Сюрприз. Иностранные компании будут контролировать ремонт и строительство дорог, заказчиком работ на которых является Укравтодор. Причем, случится это очень быстро. Считайте, что случилось уже", - заявил Голик.

По его словам, это "резко уменьшит количество любителей обмануть судьбу и заставит их даже не смотреть в сторону дорог". Советник премьер-министра пообещал, что "это не последний "сюрприз". Будут еще".

То же мнение озвучил глава Укравтодора Александр Курбаков: "Не секрет, что раньше новые либо отремонтированные дорожные объекты часто принимались "с закрытыми глазами" - о том, что существуют нормы и стандарты, просто "забывали". Такой подход сводил на нет весь смысл строительства – некачественные дороги быстро изнашивались и требовали нового ремонта. Этот замкнутый круг нужно разорвать".

Пилотным проектом такой программы планируют сделать трассу H-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь, на которой недавно завершились работы. А с 2020 года международный контроль по оценке выполненных работ будет запущен по всем ключевым дорожным проектам Укравтодора.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал, что частным компаниям разрешили инвестировать в содержание и обслуживание украинских дорог.

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