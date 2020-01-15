Может стать первым вице-губернатором: СМИ рассказали попытке Кучера назначить в ОГА сторонника Порошенко

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер пытается назначить себе заместителя –сторонника экс-президента Петра Порошенко Виталия Погосяна, обойдя утверждение назначения в Кабинете министров.

Об этом сообщается на канале "Слобожанский лифтер" в Telegram.

Так, по сообщению администраторов канала, 14 января в Харькове обсуждалась стратегия развития области и в составе руководящего комитета по разработке стратегии был представлен в качестве первого заместителя председателя ХОГА Погосян Виталий Валерьевич.

При этом официально Погосян не указан чиновником ХОГА.

Администраторы отмечают, что Виталий Погосян является депутатом Винницкого городского совета и членом фракции "Блок Петра Порошенко". По политическим взглядам он – большой поклонник Петра Порошенко.

"Именно он и планирует переехать в Харьков и стать первым заместителем Кучера. И это ни для кого не секрет уже. Так что встречайте. Винницкие сторонники Порошенко теперь переезжают в Харьков на руководящие должности", - отметили на канале.