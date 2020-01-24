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Губернатор Полтавской области объявил о решении проблемы со скандальной Коломацкой ОТГ

пятница, 24 января 2020, 18:39
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Конфликт вокруг создания скандальной Коломацкой ОТГ, который повлек перекрытие трасс государственного значения, блокирование админзданий и шантаж, наконец решен.

Об этом заявил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, передает УНИАН.

Как указано в сообщении ОГА, руководство Коломацкой ОТГ договорилось об объединении с соседними ОТГ, и это позволит решить проблему с несоответствием общины формальным критериям способности.

Так, жители Коломацкой ОТГ требовали утверждения собственной общины в пределах Перспективного плана формирования территорий общин, но по показателям площади ОТГ, численности населения, развития инфраструктуры, количества детей школьного и дошкольного возраста, финансово-экономической устойчивости эта община не была способна.

Полтавская ОГА выступала против ее существования и пыталась присоединить к крупным соседним ОТГ, но жители были не согласны, что вылилось в протесты.

По инициативе председателя Полтавской ОГА Синегубова была создана специальная консультативная комиссия по проблемным ОТГ, которая рассмотрела проблемные вопросы по созданию Коломацкой ОТГ. По итогам заседания согласована договоренность, что руководство Коломацкой ОТГ должно либо устранить факторы несостоятельности собственной ОТГ путем объединения с соседними общинами (не будут претендовать на роль центра ОТГ), или вынуждено будет согласиться с административным вариантом решения собственной перспективы по видению ОГА. Состоялось собрание общины, где было принято консенсусное решение о формировании Коломацкой ОТГ в составе Коломацкого, Васильевки, Степового, Старицковки. Админцентр ОТГ будет располагаться в селе Коломацком, ЦНАП и опорная школа общины - в селе Степове. Таким образом, все проблемные вопросы, которые существовали, были сняты.

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