В Полтавской области запускают новый дорожный проект на средства ЕБРР: стали известны детали

Правительство утвердило перечень дорог, которые будут ремонтировать в 2020 году, в Дорожном фонде на это заложили более 66 млрд грн, часть из них будет выделена Европейским банком реконструкции и развития. Транш ЕБРР получит Полтавская область, реализацией проекта займется госпредприятие "Агентство местных дорог Полтавской области" под руководством Алексея Басана.

Об этом говорится в материале "Апострофа" Дороги и не только: особенности программы инфраструктурных объектов ЕБРР.

21 января было проведено совещание в Полтавской ОГА по инициативе губернатора Олега Синегубова, с участием представителей ЕБРР, главы "Укравтодора" Александра Кубракова и Алексея Басана, где был утвержден проект привлечения средств ЕБРР на восстановление путей области. Директор полтавского дорожного агентства рассказал о проекте.

"Будет создана основа для ремонта дорог области, соединяющих райцентры, дороги областного и государственного значения, наладим связь между областями. Реализация мероприятий улучшит инфраструктуру области, это скажется на инвестиционной привлекательности региона и активизирует его развитие", - сообщил Басан.

Организаторы проекта отметили, что все метрики, стадии, результаты деятельности будут опубликованы на сайтах организаций.

С целью обеспечения эффективности и прозрачности, Агентство организует отбор подрядчиков и исполнителей через тендеры. Персонал Агентства прошел обучение по применению принципов FIDIC. Предприятием была налажена работа 9 сертифицированных технадзора с авто с GPS-трекерами, которые проверяют качество работы подрядных организаций.

"Агентство регулярно проводит Skype-конференции на объектах. Специалисты имеют все оборудование для проверки работ. Для группы приобретено GPS-приемник, который позволяет получать данные об объеме работ с точностью до 15 мм. Что касается финансирования в Агентстве запланировано создание контрольно-измерительной и испытательной лаборатории", - рассказали на предприятии.

Для решения проблемы износа дорог летом АМД использует модифицированные асфальтобетоны, и разрабатывает конструктивы дорожной одежды, что обеспечит безопасность движения, уменьшит уровень шума и расход топлива для авто.

"Увеличение финансирования позволит перейти на использование вспомогательных укрепляющих конструкций таких, как армосетки, геотекстиль и другие геосинтетические материалы", - отмечают в АМД.

Недостаточное финансирование, нарушение сроков и игнорирование весовых норм привели к тому, что более 70% автодорог в Полтавской области нуждаются в капремонте, а для 24% нужен средний ремонт, для этого в агентстве предлагают ряд решений.

"Важно создать областной дорожный фонд, наполнение которого будет осуществляться за счет штрафов с перегрузов, превышения скорости. Считаем целесообразным реализовать программу размещения площадок для весовых комплексов и внедрение взвешивания большегрузного автотранспорта во время движения на местных дорогах", - заверил Басан.

Ранее Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти заявил, что его организация планирует обеспечить финансирование проектов в Украине в объемах более чем на 1 млрд евро.