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Коррупционные схемы в Херсонской ГАСИ организовал Кудрявцев при участии местной СБУ - СМИ

среда, 12 февраля 2020, 16:08
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Люди экс-главы Государственной архитектурной инспекции Алексея Кудрявцева возглавляют коррупционные схемы в Херсонской ГАСИ.

Об этом говорится в расследовании OBOZREVATEL.

Толчком к расследованию стала новость об отстранении приказом и. о. председателя Госархстройинспекции Елены Костенко руководства территориальных органов инспекции, в частности, Дениса Микитюка, начальника Управления ГАСИ в Херсонской области, которая оказалась в фокусе журналистов.

"Осенью 2018 года империя ГАСИ под руководством Алексея Кудрявцева получила мощный удар в Херсонской области. Назначенного здесь руководителя задержали при получении взятки за согласование разрешительной документации. Кудрявцев не хочет вспоминать, что он назначил его по протекции тогдашнего губернатора Гордеева и шведско-украинского предпринимателя Карла Стурена. Это было нужно для беспрепятственного сопровождения бизнес-проекта по развитию ветроэлектростанции и устранения конкурентов", – говорится в материале.

По информации СМИ, Кудрявцев, выполняя обязательства перед коммерсантами, не отстранил Циклинского от должности несмотря на задержание. Последний просто вернулся на свой пост, оставив его только при новом руководстве ГАСИ.

"После того как экс-министр Алена Бабак фактически вернула Кудрявцева к руководству ГАСИ, он завел нужного человека на должность начальника Херсонского управления – Дениса Микитюка. Его ассоциируют с Циклинским и Стуреном", – сказано в статье.

Отмечается, что деньги с коммерсантов собирают в офисе фирмы "Салена" Циклинского, контролирует "бизнес" директор Стурена Юрий Стельмашенко.

"Помогает им известный в этих кругах Артур – "смотрящий" за Херсонским ГАСИ, по совместительству сотрудник отдела К УСБУ в Херсонской области. Предыдущий руководитель был выходцем из этого же отдела, вот совпадение... Они реализуют еще одну схему Кудрявцева – пишут жалобы от карманных активистов. А еще Херсонская СБУ направляет письмо по проверке нескольких десятков объектов – некий план работы на месяц. По результатам проверок, в случае недостижения согласия, просто отменяют документы, даже если это противоречит законодательству и здравому смыслу", – констатирует издание.

Издание приводит пример – дважды проведена внеплановая проверка объекта Фермерское хозяйство "Виксан" в г. Каховка Херсонской области. Оба раза по заявлению одного гражданина, проживающего в Херсоне почти в 100 километрах от этого объекта. В итоге из-за незначительных нарушений Микитюк отменил право на стройработы.

"Куда вели эти щупальца строительной коррупции, понятно. Не подлежит сомнению и обоснованность отстранения руководителя. Как нам известно, Микитюк спрятался на больничном, а Стурен вылетел в Киев. Будем следить за решением Костенко в отношении руководителя Херсонской ГАСИ", – резюмируется в расследовании.

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