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"Сил хватит": активисты заявили, что не допустят сноса ТЦ "Барабашово" в Харькове

пятница, 14 февраля 2020, 12:30
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В Харькове предприниматели заявили о желании противостоять строительству дороги на месте торгового центра "Барабашово".

Об этом сообщает Depo.Харьков.

Ночью на 13 февраля на ТЦ "Барабашово" предприниматели возвели баррикады, чтобы помешать пробивке дороги через рынок, поскольку им стало известно о команде из мэрии, о начале сноса торгового центра. Предприниматели установили противотанковые ежи, натянули между ними цепи и начали жечь шины.

"Людей довели до ручки. Начали раздавать предписания на снос части магазинов. Их не вручают лично, а просто вешают на магазины. Никто не понимает, это настоящий документ или "филькина грамота". Ходят непонятные люди, запугивают предпринимателей: будем сносить магазины, а у людей товар, купленный на последние деньги", - отметил пресс-секретарь "Барабашово" Сергей Зайцев.

Ранее предприниматели заявили, что столкнулись с ложью со стороны мэра Кернеса, который публично обещал до старта пробивания дороги выполнить все необходимые процедуры, построить павильоны для предпринимателей, куда они могли бы переместиться на время строительства. Однако сделано этого не было. Они обвинили Кернеса в использовании ситуации с дорогой в личном конфликте с народным депутатом Фельдманом, который сообщал о намерении баллотироваться в мэры города.

В Харькове мэрия переименовала коммунальное предприятие "Харьков-Топливо" на КП "Городской торговый рынок". Поводом для этого, по словам мэра Геннадия Кернеса, стало желание переподписать с предпринимателями "Барабашово" соглашения об аренде земли уже с коммунальным предприятием. Кроме этого, мэрия намерена построить через рынок "Барабашово" новую дорогу.

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