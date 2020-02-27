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Делфи, коронавирус и новые школы: глава Одесской ОГА рассказал о планах и скандалах в области

четверг, 27 февраля 2020, 14:57
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Председатель Одесской ОГА Максим Куцый рассказал о предпринятых шагах власти по поводу обновления социальной инфраструктуры, по ситуации с недопущением распространения коронавируса в области, а также о резонансных скандалах.

Об этом он рассказал в интервью, передает "Одесса медиа".

Так, он высказался о программе правительства по строительству новых социальных объектов, в частности, школ.

"Для нас очень важна социальная составляющая. Мы часто выезжаем в регион и видим, в каких условиях находятся люди, которые живут в домах престарелых, психоневрологических интернатах. Недавно были в Балте, и там ужас, условия, в которых содержатся люди. Со школами такая же ситуация. В рамках проекта Большого строительства "100-100-100" для нас является принципиальным вопросом завершение строительства одной опорной школы, которая находится в Окнянском районе. Сейчас на фоне построенной, но замороженной школы, которую пытались достроить предыдущие 4 или 5 губернаторов, стоят две "мазанки", в которых нет окон, ни туалетов, ничего. Дети ходят на улицу, отапливается здание углем, который засыпают в печь руками. При этом преподаватели делают все, чтобы дети получали качественное образование. Каждый раз, когда я возвращаюсь после таких поездок, я себе говорю: "так больше не может продолжаться. В 2020 году область будет иметь 4 приоритетных направления развития - благополучие жителей, окружающей среды, развитие инфраструктуры и безопасность", - отметил он.

Также он рассказал, какие мероприятия намерены осуществлять в области, чтобы не допустить распространения коронавируса и что уже было предпринято.

"Мы создали специальную медкомиссию из представителей власти для координации действий. У нас есть порт, куда постоянно заходят корабли, из Китая в том числе. За неделю до этой вакханалии на Полтавщине было сообщение, что приходит с китайского порта большой контейнеровоз. Мы обеспечили карантинный режим, подготовили специалистов. Корабль зашел в порт, экипаж был проверен. События мы из этого не делали - проверили, приняли меры. Потом начались Санжары. Одесская область готова принимать людей в случае необходимости и обеспечить всем необходимым", - заявил губернатор.

Максим Куцый сообщил о прогрессе в урегулировании громких скандалов в Одессе – речь идет о судне "Делфи" и о ситуации со "Свитанком".

"Срок для поднятия судна ("Делфи" – "Апостроф") владельцем установлено 31 марта 2020, в случае невыполнения обязательств, к делу приступит одесский филиал АМПУ. На тендерной основе PROZORRO будет избран исполнитель работ по удалению судна. Потраченные средства будут истребованы у судовладельца. "Делфи" - это мой выбор: лезть на чужое поле, сделать что-то, или наблюдать. Сделаю - буду виноват, что лезу не в свое дело, не сделаю - буду виноват в бездействии. Выбрал делать, а не наблюдать, как структуры перебрасывают ответственность за это друг на друга. Надеюсь, к началу сезона мы вернем одесситам и гостям их любимый пляж. По ситуации со "Свитанком" - уволен руководитель Службы по делам детей, за бездействие. Результат проверки выполнения моих распоряжений показал, что то, что мы видим в отчетах, и что происходит, имеет большую разницу", - добавил он.

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