"Белавтодор" и украинский предприниматель Частяков "тормозят" масштабный ремонт дороги под Житомиром – СМИ

Предприниматель Геннадий Частяков, который с рядом белорусских компаний основал представительство концерна "Белавтодор" в Украине, участвует в блокировании тендера на строительство участка автодороги Н-03 в Житомирской области. До этого его сотрудничество с "Белавтодором" закончилось уголовным производством по факту хищения госсредств.

Об этом пишут "Комментарии".

"Всего за несколько часов до крайнего срока подачи жалоб три участника тендера на реконструкцию участка дороги Житомир-Черновцы подали в Антимонопольный комитет претензии к заказчику строительства. Проект на 400 млн грн теперь заморожен на неопределенный срок – пока АМКУ не ответит каждому из жалобщиков", - пишет издание.

Участники торгов UA-2020-01-31-001529-c подалижалобы почти одновременно в последний день, что может свидетельствовать о сговоре. Журналисты допускают, что за жалобами ООО "Дорожное строительство "Альтком", ООО "Строительно-монтажная фирма "Эталон-Буд" и белорусское ОАО "ДСТ № 4 г. Брест" стоит предприниматель Геннадий Частяков, который представляет интересы "Белавтодора" в Украине через ООО "Финансовая компания Финанс Капитал". Директором компании работает Юрий Настенко, который ранее возглавлял Службу автомобильных дорог Черкасской области.

Частяков стал известен после скандальной закупки топлива для Минобороны в 2014 году. В разгар войны с Россией СМИ написали, что топливо для реактивных двигателей для потребностей ведомства поставляют партнеры семьи Начальника Генштаба ВС Михаила Куцына.

Тендер на 83 млн грн тогда выиграло ООО "Авто Сити Сервис" Геннадия Частякова. Его жена вместе с дочерями Куцына владели львовским ЧП "Львов сапфир", которое зарегистрировано на территории санатория, который Куцын незаконно вывел из госсобственности.

Через время в одну из своих компаний (ООО "ПЭК Плутос", ЕГРПОУ 36086323) Частяков заводит Авагима Галстяна из Минобороны, заместителя руководителя Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ. Он был фигурантом расследования программы "Наші гроші" о гостинице, которую сыновья трех бывших директоров государственного военного завода "Артем" построили на его территории вместо спорткомплекса.

С "Белавтодором" Частяков завязал тесные отношения в 2015 году. В июле 2019 года следственное управление ГУ НП в Житомирской области открыло уголовное производство №12019060000000250 по делу о расхищении госсредств в крупных размерах в результате злоупотребления служебным положением (до 12 лет тюрьмы).

Было установлено, что чиновники Службы автодорог Житомира в сговоре с рядом компаний, среди которых ОАО "ДСТ №4 г. Брест" и "Белавтодор-Украина", завысили цену закупки товаров для ремонта дороги Житомир-Могилев-Подольскийи присвоили около 19 млн грн из бюджета.

Одним из звеньев цепи было ООО "ТД Атлантик". Когда жена Частякова Татьяна в 2019 году подавала декларацию зам командира роты в патрульной полиции Киева, то указала "Атлантик" в качестве места получения зарплаты мужа. "Семейство благодаря заработкам Частякова на тендерах с белорусами не бедствует: теперь начальник роты патрульной полиции внесла в декларацию BMW X4 за 2,3 млн грн", - добавляют журналисты.

По мнению издания, дела, под которые подводит белорусских партнеров Частяков, могут не пройти не замеченными в администрации Лукашенко, ведь экспансию дорожных строителей на внешние рынки в Минске курирует управляющий делами президента генерал-полковник Виктор Шейман.