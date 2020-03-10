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Cтроительные работы в "Охматдете" закончат к 31 марта - координатор "Большой стройки" Голик

вторник, 10 марта 2020, 11:32
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Юрий Голик, координатор программы Большая стройка Фото: Скриншот

Осенью было принято решение закончить все строительные работы в "Охматдете" до 31 марта, еще два месяца на пуско-наладочные работы и мелкие нюансы и запуск построенных отделений. Таким образом уже летом будут запущены несколько отделений "Охматдета", а операций трансплантации костного мозга здесь будет проводится в четыре раза больше.

Об этом в Facebook сообщил координатор Национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик.

Как подчеркнул Голик, процесс строительства был максимально ускорен, чтобы закончить все работы уже к концу марта. Также он опубликовал видео того, как ведется строительство.

"Любую бесконечную в силу разных причин историю всегда нужно доводить до финиша и ставить точку. А лучше восклицательный знак. Это важно. Потому что каждый день работы не на полную мощность - это не спасенные детские жизни", - заявил он.

"Охматдет" – крупнейшее в Украине детское лечебно-диагностическое учреждение. Строительство детской клиники "Охматдет" началось в 2011 году, однако в 2013 году было остановлено. В апреле 2015 года было принято решение о передаче больницы в сферу управления МОЗ. Первый комплекс "Охматдета" ввели в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Накануне старта проекта "Большая стройка", который предполагает строительство 100 новых школ, 100 детских садиков, 100 стадионов и тысяч километров дорог по всей стране Юрий Голик поделился практической инструкцией по оценке проектов.

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