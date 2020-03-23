Блогер рассказала, как глава Харьковской ОГА ходил на брифинг с признаками ОРВИ: видео

Главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера раскритиковали за появление на пресс-конференции с признаками ОРВИ. Ранее его заместителя госпитализировали – есть подозрение на коронавирус.

Речь идет о пресс-конференции, которая состоялась 20 марта.

На ней Кучер был в нездоровом состоянии. Он несколько раз кашлял "в руку", после чего не пользовался дезинфицирующими средствами.

"На видео губернатор наглядно показывает всем собравшимся, что чихать он хотел на коронавирус. На брифинге он кашляет, прямо в ладошки. Салфетки нет. А потом этими самыми ладошками наверняка дотронулся к микрофону, документам, телефону, столу, стулу, крану в туалете и дверным ручкам", – написала в Facebook блогер Елена Монова.

Она отмечает, что подобное поведение главы ХОГА небезопасно.

20 марта в Харьковской области был зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Его выявили у 37-летней женщины, которая недавно вернулась из Франции. Как позже стало известно, речь идет о супруге Владимира Скоробагача – заместителя председателя ХОГА. 21 марта, спустя сутки после пресс-конференции Кучера, на которой он выглядел больным, самого Скоробагача госпитализировали в Киев.

"В понедельник почувствовал резкое ухудшение самочувствия (повышенная температура, которая не сбивается, слабость) и самоизолировался. Он сдал несколько тестов на COVID-19, пока все отрицательные. (20 марта) он почувствовал себя хуже и его госпитализировали", – цитирует "Интерфакс-Украина" пресс-секретаря Скоробагача Викторию Петрухину.

"Официально подтвержденной зараженной коронавирусом из Харьковской области является жена некоего Владимира Скоробагача, который в ХОГА работает. Этажом выше Кучера. Скоробагач недавно самоизолировался, а вчера госпитализирован. Я хотела бы спросить у г-на Кучера: мерял ли он температуру? Когда и сколько раз? Будет ли делать тесты?", – задается вопросами Монова.