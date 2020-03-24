В "Батькивщине" рассказали, как ячейки партии помогают бороться с коронавирусом в регионах

Партийцы региональных организаций "Батькивщины" в условиях эпидемии коронавируса и сложной экономической ситуации, в которой оказалась страна, провели ряд благотворительных акций, поддержав пенсионеров, малообеспеченные семьи, одинокие матери, врачей и медицинские учреждения.

Об этом говорится на сайте партии.

Активисты Львовской, Запорожской, Тернопольской, Николаевской областей раздавали местным жителям защитные маски, средства защиты, а также информационные бюллетени, как обезопасить себя во время пандемии. В первую очередь, средства получили пожилые люди, которые наиболее уязвимы к заболеванию, малообеспеченные семьи, люди, которые работают в сфере предоставления услуг, ведь именно они больше всех контактируют с местными жителями, также маски были переданы в полицию и медицинские учреждения.

В Одесской области по инициативе депутата от "Батькивщины" в условиях отсутствия масок в аптеках, их массово начала изготавливать "Балтская швейная фабрика" - 12 000 штук в сутки. Предприятие изготовило более 70 тысяч масок и 1000 защитных костюмов для медучреждений области.

На помощь в борьбе с коронавирусом черкасские "батькивщиновцы" выделили 200 тысяч гривен и направили средства на помощь местным медучреждениям - отремонтировали аппарат ИВЛ отделения реанимации Жашковской центральной районной больницы, закупили для нужд больницы пульсометр, 700 пар перчаток, защитные маски и средства дезинфекции, обеспечили больницу продуктами питания.

На Херсонщине "батькивщиновцы" передали средства Каховской районной больнице на приобретение необходимых материалов и средств и добились от Управления транспортной и дорожной инфраструктуры выделения двух специальных автобусных рейсов, чтобы возить медработников больницы им. Е.Карабелеша на работу.

Депутаты "Батькивщины" Запорожского областного совета инициировали проведение внеочередной сессии для перераспределения средств областного бюджета, а именно - для борьбы с коронавирусной инфекцией перенаправить 100 млн гривен на закупку тестов, оборудование, защитных масок и костюмов для врачей. Также депутаты настаивают на необходимости решить вопрос зарплат и премий медработникам.

По инициативе "Батькивщины" была созвана внеочередная сессия Закарпатского облсовета, принято решение выделить 153 млн гривен на профилактические мероприятия и борьбу с коронавирусом. Депутаты обратились к центральной власти о введении налоговых каникул для предпринимателей, которые вынужденно приостановили работу на время карантина. Кроме того, они призвали энергопоставщиков не отключать должников на время карантина.

Региональные ячейки "Батькивщины" заявили о планах и в дальнейшем проводить благотворительные профилактические акции и призвали горожан беречь себя, своих родных и близких.