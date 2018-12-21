Это какие-то 90-е: россияне в Крыму жалуются на взятки

В сети приехавшие в оккупированный РФ Крым граждане России пожаловались на коррупцию на полуострове.

Об этом сообщает блогер "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

"Крым. В Симферополе сильно покращилось. Понаехавшие не узнают родную россиюшку", - написал блогер.

В соцсети написали о взятках в аннексированном Крыму. В своей истории россиянка указала, что приехала на полуостров, чтобы поставить машину на учет. Однако за это у нее потребовали деньги.

"...Для того, чтобы попасть в очередь к инспектору на осмотр ТС, нужно заплатить 500 рублей! Да ни кому-нибудь, а каким-то левым людям, которые эту очередь заняли возможно со вчера или с ночи, которым не нужна эта услуга. Они просто держат эту очередь и за 500 рублей пропускают вперед себя", - написала россиянка.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму жители массива "Горка" в селе Аджи-Булат (Угловое) жалуются на отсутствие дорог и говорят, что при Украине деньги выделялись, однако после аннексии куда-то "пропали".