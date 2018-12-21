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Украинская поместная церковь продолжает набирать вес: названо общее число парафий

пятница, 21 декабря 2018, 14:30

В Винницкой области еще три парафии, которые ранее находились под юрисдикцией УПЦ Московского патриархата, присоединились к Православной церкви Украины.

Об этом сообщает издание "День".

"Три прихода в Винницкой области присоединились к Православной церкви Украины. Приход храма святой великомученицы Параскевы села Тютьки Винницкого района свой выбор сделала еще накануне Объединительного собора. Вместе с настоятелем отцом Иваном Просяновским религиозная община решила поддержать поместную православную церковь. Уже после собора, 19 декабря, в день памяти святителя Николая, община подтвердила свое предыдущее решение и присоединилась к Православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

Также перешла под юрисдикцию ПЦУ и церковная община в селе Ровец, где отец Иван Просяновский также является настоятелем. По словам прихожан, они никогда не сомневались в своем священнике и будут рады вместе с ним в дальнейшем молиться в Украинской церкви.

Кроме того, в Винницком районе к украинской поместной православной церкви присоединился приход села Коло-Михайловка, где правит благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей (Маркевич), который вместе с митрополитом Симеоном был участником Объединительного собора в Киеве.

К слову, по данным ресурса "Вголос", глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что сейчас ПЦУ насчитывает семь тысяч приходов в Украине.

Он также отметил, что не будет прогнозировать дальнейшее увеличение количества приходов, отметив, что для него главное, чтобы этот процесс проходил мирно.

"Я бы не хотел прогнозировать определенное количество, ставить определенные задачи, чтобы количественно увеличивать эту Церковь. Мы должны работать над тем, чтобы этот процесс был мирным, чтобы переходы, которые будут в будущем, происходили только мирным путем, чтобы не было противостояния", - заявил глава ПЦУ.

Напомним, 19 декабря стало известно, что решился вопрос о переходе общины Спасо-Преображенского собора на Теремках в Киеве с УПЦ Московского Патриархата в Православнцю церковь Украины.

Как сообщал "Апостроф", 16 декабря в Виннице на литургии митрополит Симеон объявил о том, что кафедральный собор города теперь принадлежит единой поместной православной церкви, о создании которой было объявлено 15 декабря.

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