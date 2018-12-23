Украинские пограничники в Азовском море получили новый катер: фото

Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), расположенный на Азовском море, получил малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2.

Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".

Как отмечается, катер разработан для несения патрульной службы и других аналогичных функций, предназначен для перевозки людей и малогабаритных грузов на реках, водохранилищах и в прибрежной зоне морей.

Во время испытаний катер показал максимальную скорость в 45,5 узлов.

"По результатам испытаний катер показал значительно меньшие показатели шума чем у базового проекта UMS-1000. Даже при движении на максимальной мощности двигателя в 3000 об/мин соответствует высоким стандартам акустического комфорта", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 14 сентября, в Киеве спустили на воду новый десантно-штурмовой катер "Кентавр", предназначенный для патрулирования на море.