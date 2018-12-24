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В УПЦ (МП) сравнили новый религиозный закон с Холокостом: в сети разделились

понедельник, 24 декабря 2018, 13:09

В Украинской православной церкви Московского патриархата сравнили поправки в закон о свободе совести и религиозных организациях с нашиванием "звезд Давида" на одежду евреев во время Холокоста в Европе, сеть неоднозачно отреагировала на это.

Параллель на своей странице в Facebook провел иерей УПЦ (МП) Николай Данилевич.

"Переименование УПЦ - желтые звезды для евреев во времена Холокоста. Мне этот закон # 5309 о переименовании УПЦ напоминает историю с желтыми звездами, которыми метили в нацистской Германии евреев в 1930-е годы. Сначала метили, а затем помним чем закончилось.Фактически, сегодня этим законом в нашей стране назначают врагов. Огромное количество граждан Украины искусственно делают чужими, врагами в своей стране, противопоставляя их другой части общества", - написал он.

По мнению Данилевича, скоро начнется "охота" на представителей УПЦ (МП)

"На днях лидер "Правого сектора" Ярош уже заявил о намерениях устроить "охоту на московских попов". Казалось бы, что это только его пост в фейсбуке, ничего серьезного. Но пазлы сходятся. Радикализм в стране если не растет, то хотя держит высокие позиции. СМИ уже сформировали образ врага из УПЦ, теперь формируют этот образ законодательно", - добавил представитель УПЦ (МП).

"Интересно, наше общество осознает, к чему мы можем прийти с такими законами?", - добавил напоследок Данилевич.

Комментаторы в сети разделились на тех, кто поддерживает позицию иерея, и его критиков.

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