На Волыни юные вандалы уничтожили инсталляции к Рождеству и Новому году: фото, видео и реакция сети

В сети появилось видео с малолетними вандалами, которые разрушили рождественские инсталляции в г. Владимир-Волынский Львовской области.

Об этом написал очевидец Николай Квашук в Facebook.

"Сегодня гулял с женой по городу, любовался новогодне-рождественскими инсталляциями в центре нашего города. Но все настроение испортили малолетние дикари. Две девочки и два мальчика лет 12-13 уничтожали то, что должно приносить хорошее настроение. На замечание начали хамить и нецензурно выражаться. Предлагаю сделать их известными. Кстати это воспитанники нашей третьей школы. На видео парень озвучивает фамилию классного руководителя. Кто знает этих детей или их родителей то предлагаю сообщить каких....... они воспитывают ", - написал местный житель.

Под постом появились комментарии пользователей, взгляды которых разделились на две лагеря.

"Вот малолетние профуры. Вместо того чтобы творить - уничтожают", "Благодарю Вас за неравнодушие, за то, что не прошли мимо, за то, что не сделали вид, что ничего не происходит", "Нужно было снять сам процесс разрушения. А так только испуганные дети, доказательств, разрушали именно они, к сожалению, нет", "Кроме того что должны родители восстановить за свой счет, да еще и не надо было бы их "детьми" на общественные работы", "Я считаю Николай, что во поступили не правильно со всех соображений i педагогических, i психологических, детей нужно воспитывать i учить, а не унижать и угрожать, а тем более выставлять это на фейсбук, мне жаль что вы этого не понимаете...", - написали комментаторы.

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