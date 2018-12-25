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Опубликованы главные фото Украины в 2018 году

вторник, 25 декабря 2018, 22:33

В сети показали самые яркие и впечатляющие фотографии 2018 года с жизни Украины.

Об этом сообщает издание ВВС.

Прохожий проходит мимо фотогалерею с выдающимися историческими фигурами Украины в Киеве 18 января 2018.

Дети, страдающие от последствий Чернобыльской катастрофы, выглядят из иллюминаторов самолета, приземлившегося в немецком Ганновере 30 мая 2018. Они прибыли в Германию в месяц для оздоровления по приглашению от местной церкви.

Активист Виталий Шабунин после того как его облили зеленкой и забросали тортами во время акции возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в Киеве, 17 июля 2018.

Журналист Аркадий Бабченко появился на пресс-конференции СБУ после известия о его убийстве, 30 мая 2018 года.

Украинский военный смотрит на свое изображение в мобильном телефоне во время бритья на линии фронта недалеко от Маруиполя, 12 июня 2018 года.

Вертолеты ВВС Украины пролетают над Крещатиком во время военного парада по случаю 27-й годовщины Независимости Украины на Крещатике в Киеве, 24 августа 2018 года.

Украинский боксер Александр Усик торжествует на награждение победителя финального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве, 21 июля 2018 Усик одолел Мурата Гассиев и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив пояса WBC, WBO, IBF и WBA, а также стал обладателем трофея имени Мохаммеда Али, который вручается чемпиону WBSS.

Военная медсестра охлаждает военнослужащих на репетиции парада ко Дню независимости. В тот день температура воздуха в Киеве превысила 30 градусов.

Женщина стоит недалеко от полицейской границы во время беспорядков возле здания Генеральной прокуратуры 17 сентября 2018. Возмущение активистов националистических организаций вызвала экстрадиция в Россию гражданина РФ Тимура Тумгоева по запросу ФСБ, которая подозревает Тумгоева в участии в одном из военных группировок в Сирии.

Верхушка меча статуи Родины-матери выныривает из густого тумана, окутал Киев 6 ноября 2018.

Участница Парада зомби в Киеве прыгает на метле накануне праздника Хэллоуин 27 октября 2018.

Спутниковый снимок Керченского пролива. 25 ноября неподалеку от нее российские пограничники захватили три украинские корабли с 24 моряками на борту.

Посетители презентации интерактивной цифровой скульптуры международного социального арт-проекта Artefact на территории города Припять в Чернобыльской зоне отчуждения, 22 ноября 2018 года.

Ранее "Апостроф" публиковал фотографии Киева с высоты птичьего полета в разные времена года.

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