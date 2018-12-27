В России запустили примитивный фейк про СБУ

Российские пропагандисты начали распространять фейко о якобы публикации СБУ "постановочного" разоблачительного видеоматериала в отношении ГРУшников РФ в СМИ.

Об этом в Facebook сообщил и. о. министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

РосСМИ опубликовали якобы обращение за подписью бывшего начальника департамента контрразведки СБУ Виталия Найды к главе СБУ Василию Грицаку.

"Через час начинается пресуха СБУ, где руководство спецслужбы предоставит доказательства деятельности агентурных групп ГРУ. За два часа до ее проведения в сером сегменте Рунета начинается разгон фейковой справки, подписанной, якобы, Виталием Анатольевичем Найдой, которого назначили начальником тернопольского управления ещё в феврале 2017-го. Сейчас начдепартамента - Александр Климчук. И, ведь, кто-то это хавает..." - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети раскрыли новый фейк Кремля о боевиках ИГИЛ на Донбассе.