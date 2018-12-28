Перенос Рождества в Украине: озвучено ключевое условие

Украина перейдет на празднование Рождества 25 декабря если это воспримет украинский народ.

Об этом в интервью ZIK заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Он напомнил, что большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю.

"И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ", - пояснил митрополит.

"Сейчас предсказать, сколько нужно лет для этого, довольно сложно. Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - добавил владыка.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский священник пояснил, когда праздновать Рождество.