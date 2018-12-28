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В Украине отреагировали на строительство оккупантами забора на админгранице с Крымом

пятница, 28 декабря 2018, 12:03

Строительство России заграждения на админгранице аннексированного Крыма с Украиной никоим образом не изменяет статус полуострова.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак, передает 112.

"Это больше для внутреннего потребления, так как для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова", - объяснил он.

Помимо этого, Гримчак выразил мнение, что возведение заграждения на админгранице с Крымом, является "довольно странным" решением, потому что Крым – это полуостров и подходов к нему огромное количество.

Он отметил, что Министерство иностранных дел Украины направит ноту протеста в связи с данным инцидентом.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на путинский мост в Крым потратят еще почти 100 млн.

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