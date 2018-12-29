"Подержанный муж": в Германии женщина выставила на аукцион своего супруга

Немка по имени Дорт разместила на аукционе eBay объявление о продаже своего мужа.

Об этом сообщает издание Mirror.

В объявлении женщина написала, что, несмотря на семилетний брак, она чувствует, что они "больше не принадлежат друг другу" и устала от постоянного негатива своего мужа.

Лот, который женщина назвала "Муж подержанный", она оценила в 18 евро. Также женщина написала, что готова обсудить цену.

"Я хотела бы отказаться от своего мужа. Я рада договориться о цене. Но без обмена. Пожалуйста, присылайте мне запросы по электронной почте", - говорится в объявлении.

Под объявлением немки пользователи оставили множество комментариев, однако конкретно покупка никого не интересовала. Позже женщина сообщила местным СМИ, что выставила объявление "ради развлечения". Ее муж узнал о проделках жены только из прессы.

Как сообщал "Апостроф", Государственная служба геологии и недр Украины планирует в феврале - марте 2019 года провести первый электронный аукцион по продаже специальных разрешений на разведку и добычу полезных ископаемых, на который будет вынесен около 30 участков с залежами нефти и природного газа.