Будет влажно: стала известна погода в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь 1 января в Украине ожидается влажная погода - в некоторых областях возможны осадки в виде дождя или снега.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник, 31 декабря, в западных областях будет снег и дождь. На севере - местами небольшой снег или просто густая облачность. Небольшой снег - где-то на Востоке.

"Местами дождь или туман - на Херсонщине, Запорожье и в Крыму. В центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Одесской и Николаевской - без существенных осадков, или облака, или туманы", - рассказала она.

Температура воздуха Западе составит +1 +3 градуса, на севере -1 -6 градусов, на Сумщине до -7 -9 градусов, на Востоке 0, +4, в Харьковской области до -4 -7 градусов, в центре 0 -5 мороза, в Винницкой до +1 градуса, на юге 0 +5 градусов.

В Киеве 31 декабря облачно, сыро, без существенных осадков. Ближайшей ночью -3 -6 градусов, завтра днем 0 -2 градуса мороза.

1 января, по словам синоптика, ночью небольшой снег вероятен на севере, западе, местами на Николаевской, Херсонской, в Крыму (мокрый снег и дождь) и Луганской областях. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Температура воздуха -2 -7 градусов, на Сумщине, Черниговщине, Луганщине Харьковщине -8 -14 градусов, на Западе +2 -2 градуса, в Крыму 0 +3 градуса.

В Киеве 1 января ночью ожидается местами небольшой снег, температура воздуха -4 -6 градусов.

"2 января ожидается потепление, увеличение осадков, усиление ветра. С 3-го января в Украину придет похолодание", - заключила Диденко.

Как сообщал "Апостроф",