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Оккупанты "нашли" воду для Крыма: стали известны детали

вторник, 01 января 2019, 16:43

Оккупационные "власти" Крыма приняли решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе.

Об этом сообщил "министр промышленной политики" Крыма Андрей Васюта, передает "Крым.Реалии".

Отмечается, что в 2019-2020 годах в Крыму планируется построить водовод, который обеспечит подачу воды на север полуострова из Тайганского водохранилища в Белогорском районе.

"Принято решение о строительстве водовода по переброске воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе. Мы будем работать в 2019-м и, скорее всего, закончим в 2020 году. Это существенным образом обеспечит северный Крым водой", – пояснил Васюта.

По его словам, в работе трубопровода планируется задействовать отсеки Северо-Крымского канала.

Переброску воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе крымские "власти" обсуждали в октябре прошлого года, и пришли к мнению, что это наиболее подходящий вариант для решения проблем Северного Крыма.

Как известно, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что оккупанты отгородили Крым от материковой Украины.

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