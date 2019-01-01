Польша закрыла переход на границе с Украиной: названа причина

Пилотный проект обслуживания пешеходного движения на границе между Польшей и Украиной в пограничном пункте пропуска Долгобычев-Угринов завершился в понедельник, 31 декабря 2018 года.

Об этом сообщает "Польское радио".

Пресс-секретарь люблинского воеводы Марек Вечежак напомнил, что проект был временным и восстановления работы погранперехода в начавшемся 2019 году ожидать не следует, поскольку он не отвечает необходимым техническим требованиям.

"Таким является решение, между прочим, главного коменданта пограничной службы, который обратил внимание, что этот пешеходный переход не вполне отвечает техническим условиям таможенного оформления пешеходного движения, возникает немало угроз. А что будет дальше? Воевода подаст ходатайство в государственный бюджет лишь на 2020 год, в этом году такое ходатайство отклонено и проект не будет реализован. Ходатайство будет касаться улучшения инфраструктуры в этом контрольно-пропускном пункте, чтобы было можно возобновить пешеходное движение", - пояснил Вежечак.

Отмечается, что в течение суток границу в пункте пропуска Долгобычев-Угринов пересекало около 3,5 тыс человек, в том числе пешком или на велосипеде около 850 человек. Заданием пилотного проекта было уменьшить движение на соседних автомобильных КПП с Украиной в Гребенном (с украинской стороны – Рава-Русская) и Зосини (с украинской стороны – Устилуг).

Как сообщал "Апостроф", ранее в пределах Закарпатской и Черновицкой областей усилили границу для противодействия контрабандистам.